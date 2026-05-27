Il Crystal Palace conquista la Conference League: Rayo battuto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 230654

Il Crystal Palace scrive la pagina più importante della propria storia conquistando la UEFA Europa Conference League Final. Alla Red Bull Arena di Lipsia, gli inglesi superano 1-0 il Rayo Vallecano grazie alla rete decisiva di Jean-Philippe Mateta nella ripresa.

Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, con il Rayo più propositivo nel possesso e vicino al vantaggio con Alemao, la partita si sblocca al 51’. Sul tiro dalla distanza di Adam Wharton, il portiere Batalla respinge corto e Mateta si avventa sul pallone firmando il tap-in che vale il vantaggio inglese.


Il Crystal Palace prende fiducia e sfiora anche il raddoppio pochi minuti dopo, quando Yeremi Pino colpisce addirittura un clamoroso doppio palo su calcio di punizione. Nel finale il Rayo prova a reagire, ma la formazione allenata da Oliver Glasner difende con ordine fino al triplice fischio dell’arbitro Maurizio Mariani.

Per il Crystal Palace si tratta del primo trofeo europeo della propria storia, mentre Glasner conquista il secondo successo internazionale della carriera dopo l’Europa League vinta ai tempi dell’Eintracht Frankfurt. Una notte storica per il club londinese, che entra così definitivamente nella storia del calcio europeo.

Altre notizie

conference

Conference League: pari senza reti all’intervallo tra Crystal Palace e Rayo Vallecano

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-24 065240

Corriere dello Sport: “Liga, retrocede il Girona del City Group: lacrime anche per il club ‘gemello’ del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
palermo manchester city (33) guardiola

Corriere dello Sport: “Guardiola lascia il City: «È finita l’energia, ora ho bisogno di respirare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-06 230225

Champions League: PSG in finale con l’Arsenal, Bayern eliminato nonostante il pari allo scadere

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 214341

Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
688428787_1531806601635953_2492802302388580816_n

Champions League, l’Arsenal batte l’Atletico Madrid 1-0 e vola in finale

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
arsenal

Champions League: Arsenal avanti 1-0 sull’Atletico Madrid all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Milan-Juventus serie A

Champions League, Bayern Monaco-PSG: l’italiano Di Bello al VAR

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-04-30 230856

Conference League: il Crystal Palace cala il tris allo Shakhtar, vince 1-0 il Rayo Vallecano sullo Strasburgo. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 224611

Europa League: vincono di misura Braga e Nottingham Forest. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 213342

Conference League: Crystal Palace avanti 0-1 sullo Shakhtar, pari a reti bianche tra Vallecano e Strasburgo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
Screenshot 2026-04-30 213241

Europa League: pari senza reti tra Nottingham e Aston Villa, 1-1 all’intervallo tra Braga e Friburgo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-05-27 230654

Il Crystal Palace conquista la Conference League: Rayo battuto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
ascoli

Playoff Serie C: Catania eliminato al Massimino, in finale ci va l’Ascoli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
konate-slide

Parma, Konate verso il salto tra i professionisti: piace a tre club di B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
cremonese

Cremonese, Vardy verso l’addio: niente Serie B per l’inglese

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
salernitasna

Playoff Serie C: l’Union Brescia vola in finale, Salernitana battuta 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026