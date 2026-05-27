Il Crystal Palace conquista la Conference League: Rayo battuto 1-0

Il Crystal Palace scrive la pagina più importante della propria storia conquistando la UEFA Europa Conference League Final. Alla Red Bull Arena di Lipsia, gli inglesi superano 1-0 il Rayo Vallecano grazie alla rete decisiva di Jean-Philippe Mateta nella ripresa.

Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, con il Rayo più propositivo nel possesso e vicino al vantaggio con Alemao, la partita si sblocca al 51’. Sul tiro dalla distanza di Adam Wharton, il portiere Batalla respinge corto e Mateta si avventa sul pallone firmando il tap-in che vale il vantaggio inglese.





Il Crystal Palace prende fiducia e sfiora anche il raddoppio pochi minuti dopo, quando Yeremi Pino colpisce addirittura un clamoroso doppio palo su calcio di punizione. Nel finale il Rayo prova a reagire, ma la formazione allenata da Oliver Glasner difende con ordine fino al triplice fischio dell’arbitro Maurizio Mariani.

Per il Crystal Palace si tratta del primo trofeo europeo della propria storia, mentre Glasner conquista il secondo successo internazionale della carriera dopo l’Europa League vinta ai tempi dell’Eintracht Frankfurt. Una notte storica per il club londinese, che entra così definitivamente nella storia del calcio europeo.