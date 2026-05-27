Cremonese, Vardy verso l’addio: niente Serie B per l’inglese

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
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L’avventura di Jamie Vardy con la Cremonese sarebbe già ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e ripreso da Calciomercato.com, l’attaccante inglese avrebbe deciso di lasciare il club grigiorosso dopo la retrocessione in Serie B maturata al termine dell’ultima stagione.

Arrivato la scorsa estate con un contratto annuale e opzione di rinnovo legata a determinate condizioni, il centravanti classe 1987 non sarebbe intenzionato a proseguire la propria esperienza in Lombardia. La decisione sarebbe già stata comunicata alla società, che si prepara così a salutare il giocatore a parametro zero.


Nonostante una stagione complicata per la Cremonese, Vardy ha comunque lasciato il segno con 7 reti in 29 presenze complessive, confermando ancora una volta il proprio fiuto del gol e la grande esperienza internazionale.

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