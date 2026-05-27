Playoff Serie C: Catania avanti 2-0 sull’Ascoli dopo i primi 45′

Si chiude con il Catania avanti 2-0 il primo tempo della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro l’Ascoli. Al “Massimino” gli etnei stanno provando a riaprire una qualificazione che sembrava compromessa dopo il pesante 4-0 subito nella gara d’andata.

L’avvio dei rossazzurri è stato subito aggressivo e al 7’ è arrivato il vantaggio firmato da Salvatore Caturano. L’attaccante ha approfittato di un errore in impostazione della difesa marchigiana, causato dal pressing alto di Di Tacchio su Vitale, battendo il portiere con grande freddezza.





Il Catania ha continuato a spingere sospinto dal pubblico del Massimino, mettendo in difficoltà un Ascoli apparso meno brillante rispetto alla sfida d’andata. Proprio allo scadere del primo tempo è arrivato anche il raddoppio con Francesco Forte, bravo a trovare il gol con un preciso rasoterra che ha infiammato lo stadio.

Nonostante il doppio vantaggio, gli uomini di casa devono ancora recuperare due reti per completare la rimonta e conquistare l’accesso alla finale playoff. La ripresa si preannuncia quindi carica di tensione ed emozioni.