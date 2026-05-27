Bari, De Laurentiis rompe il silenzio dopo la retrocessione: «Deluso, ma il club è solido»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
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Il presidente del SSC Bari, Luigi De Laurentiis, ha replicato con fermezza alle critiche del sindaco Vito Leccese dopo la retrocessione del club in Serie C. In una lunga PEC indirizzata al Comune, il numero uno biancorosso ha espresso tutta la propria amarezza per il momento vissuto dalla squadra, sottolineando però la solidità della società sul piano gestionale ed economico.

«Comprendo la delusione della tifoseria e della città, che rispecchia il mio stesso stato d’animo di queste ore», ha scritto De Laurentiis, evidenziando come il Bari rappresenti «un patrimonio sportivo, identitario e affettivo per l’intera comunità». Il presidente ha poi invitato a distinguere il risultato sportivo dalla gestione societaria: «Nello sport l’insuccesso è una variabile sempre possibile; la gestione di una società, invece, si misura sulla correttezza amministrativa, sulla continuità operativa e sul rispetto degli impegni».


Nel passaggio più deciso della lettera, De Laurentiis ha rivendicato il lavoro svolto dalla società in questi anni: «Il club ha operato senza accumulare esposizioni debitorie nei confronti di chicchessia, con una gestione regolare, trasparente e ordinata». Il patron ha inoltre ricordato i riconoscimenti ricevuti dal Bari a livello nazionale, tra cui il ritorno della Nazionale al San Nicola e la sua nomina a vicepresidente della Lega Serie B.

Ampio spazio anche al futuro dello stadio e all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. De Laurentiis ha chiesto al Comune di rilasciare entro il 29 maggio la documentazione necessaria per l’utilizzo dello Stadio San Nicola, avvertendo che un eventuale ritardo «causerebbe l’esclusione della società dalla competizione e la perdita del titolo sportivo».

In chiusura, il presidente ha confermato la volontà di presentare presto il nuovo progetto tecnico e societario: «Non appena definito il piano industriale e sportivo della prossima stagione, sarò ben lieto di poterlo esporre, con la stessa trasparenza e onestà con cui fino a oggi ho sempre orientato il mio agire».

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