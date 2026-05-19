Trapani, Antonini dopo la vittoria in tribunale contro il fisco: «Riammetteteci in Serie C»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Valerio Antonini/ fonte Facebook- ilovepalermocalcio.com

Svolta clamoroso in casa Trapani, che potrebbe riaprire il campionato di Serie C. Infatti, la società granata ha vinto in tribunale contro l’agenzia delle entrate. Secondo quanto riportato da “Trapanioggi”, è stata esclusa la fraudolenza dell’operazione con il giudice tributario che riconduce la compensazione dei crediti del Trapani ad un errore non voluto.

In merito a questo si è espresso il presidente dei siciliani, Valerio Antonini, che ha espresso tutta la propria soddisfazione riguardo questa sentenza tramite un messaggio social.


Questo il messaggio del presidente granata:

“DI FATTO NON C’ERA LA FRODE SPORTIVA! CI DEVONO RIAMMETTERE ALLA SERIE A DI BASKET ED ALLA SERIE C DI CALCIO. FINO AD OGGI MI AVETE VISTO SEMPRE ARRABBIATO, ORA SONO FELICE PERCHÉ E’ STATO OGGI CERTIFICATO CHE NON HO COMMESSO LA FRODE SPORTIVA, E CHE GLI ERRORI LI HANNO EVENTUALMENTE COMMESSI QUELLI CHE ERANO DELEGATI PER LA FC TRAPANI A REALIZZARE I CONTROLLI E CHE ERANO COMPLICI INVECE DEL GRUPPO ALFIERI.TRAPANESI, FESTEGGIATE, LA STORIA STA PER CAMBIARE!”

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