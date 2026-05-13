Playoff Serie C: il Potenza batte 3-1 il Campobasso e passa il turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
campobasso

Il Potenza conferma la propria superiorità e conquista il pass per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Al “Viviani” finisce 3-1 contro il Campobasso, con i lucani che chiudono il doppio confronto con un netto 6-1 complessivo.

La squadra di casa parte fortissimo e sblocca il match già al 3’: Petrungaro approfitta di un errore difensivo sugli sviluppi di un cross di Kirwan e firma l’1-0. Il Potenza continua a dominare il gioco, creando numerose occasioni e colpendo anche una traversa su calcio di punizione. Al 36’ arriva il raddoppio con una splendida conclusione da fuori area di Erradi, favorita da una deviazione che sorprende Tantalocchi.


Il Campobasso prova a reagire prima dell’intervallo, ma spreca una grande opportunità con Bifulco e vede annullarsi una rete per fuorigioco. Nella ripresa gli ospiti entrano in campo con maggiore aggressività e al 59’ accorciano le distanze proprio con Bifulco, autore di un gran sinistro sotto l’incrocio. Lo stesso attaccante sfiora poco dopo il possibile 2-2 colpendo un palo.

Il Potenza però non perde lucidità e al 67’ chiude definitivamente i conti: Petrungaro guida il contropiede e serve De Marco, che deve solo appoggiare in rete il gol del definitivo 3-1. Nel finale i lucani amministrano senza difficoltà, centrando una qualificazione meritata dopo due gare praticamente senza storia.

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