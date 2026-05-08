Elezione FIGC, confronto fra Lega Pro e i candidati Abete e Malagò

In vista delle elezioni per la presidenza della FIGC, continuano gli incontri per i candidati Abete e Malagò che, come si apprende da una nota della Lega Pro, nella giornata di oggi hanno avuto un confronto con i club di Serie C.

Nel corso dell’incontro, le società hanno ribadito come l’attenzione del movimento sia focalizzata sui programmi e sulle proposte che la futura governance federale sarà chiamata a sviluppare per fornire risposte concrete alle criticità.





Approfonditi, inoltre, i principali temi che interessano il calcio italiano e, in particolare, la Lega Pro, con i due candidati che hanno spiegato le ragioni della loro candidatura e presentato il loro programma. Tra i temi trattati l’investimento sui giovani, la revisione della normativa sul vincolo sportivo e la sostenibilità economica dei club.