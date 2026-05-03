Playoff Serie C: la Vis Pesaro rimonta ma non basta, Juventus U23 qualificata ai sedicesimi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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Termina 2-2 il match del primo turno dei playoff di Serie C tra Juventus U23 e Vis Pesaro. Passano il turno i bianconeri, nonostante la rimonta degli emiliani da uno svantaggio di due reti.

Partono meglio i padroni di casa, che al 14′ sbloccano il risultato con Pagliucco, mettendo l’incontro in discesa. Il raddoppio arriva ad inizio secondo tempo: al 48′, Faticanti con un tiro da 25 metri sorprende il portiere avversario con una traiettoria potente e precisa.


La Vis Pesaro reagisce, e al 53′ dimezza le distanze con Nicastro, abile a spedire la palla in porta su un cross da fondo campo. Al 65′ arriva anche il secondo gol di giornata per l’attaccante biancorosso: uscita completamente a vuoto di Mangiapoco, che non riesce ad allontanare la palla e si fa scavalcare dal numero 9, complice una carambola.

La rimonta non basta alla formazione ospite, che viene eliminata dai playoff e deve rinunciare al sogno della promozione in Serie B.

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