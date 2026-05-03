Serie A: l’Inter batte 2-0 il Parma e conquista il suo 21º Scudetto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
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A “San Siro” l’Inter batte 2-0 il Parma e conquista il titolo di Campione d’Italia. Una stagione fantastica per i nerazzurri, culminata con la vittoria del tricolore.

Parte forte la formazione di Cristian Chivu, che al 10′ ha la prima occasione per sbloccare il risultato: cross da sinistra verso il secondo palo per l’inserimento di Dumfries che, ostacolato da Valeri, colpisce di testa mandando di poco a lato.


Al 25′ i padroni di casa vanno nuovamente vicini al gol del vantaggio con la traversa colpita da Barella. L’Inter continua a provarci e nel finale di tempo riesce a sbloccare l’incontro: Zielinski mette un gran pallone a Thuram che incrocia da destra battendo Suzuki con l’interno destro.

Nella ripresa  i nerazzurri gestiscono bene il vantaggio, mantenendo il predominio del gioco e prevalendo sul dato del possesso palla. Al 80′ arriva anche il gol del raddoppio per gli uomini di Chivu: Lautaro Martinez galleggia sulla linea del fuorigioco e mette il pallone al centro per Mkhitaryan, che appoggia in porta e chiude l’incontro.

Vittoria che permette all’Inter di conquistare con 3 giornate d’anticipo il titolo di Campione d’Italia, festeggiando il suo 21º Scudetto. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 82

Napoli – 70

Milan – 67

Juventus – 65

Como – 62

Roma – 61

Atalanta – 55

Bologna – 49

Sassuolo – 49

Lazio – 48

Udinese – 47

Parma – 42

Torino – 41

Genoa – 40

Cagliari – 37

Fiorentina – 37

Lecce – 32

Cremonese – 28

Verona – 20

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