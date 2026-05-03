Serie A: l’Inter batte 2-0 il Parma e conquista il suo 21º Scudetto. La classifica aggiornata
A “San Siro” l’Inter batte 2-0 il Parma e conquista il titolo di Campione d’Italia. Una stagione fantastica per i nerazzurri, culminata con la vittoria del tricolore.
Parte forte la formazione di Cristian Chivu, che al 10′ ha la prima occasione per sbloccare il risultato: cross da sinistra verso il secondo palo per l’inserimento di Dumfries che, ostacolato da Valeri, colpisce di testa mandando di poco a lato.
Al 25′ i padroni di casa vanno nuovamente vicini al gol del vantaggio con la traversa colpita da Barella. L’Inter continua a provarci e nel finale di tempo riesce a sbloccare l’incontro: Zielinski mette un gran pallone a Thuram che incrocia da destra battendo Suzuki con l’interno destro.
Nella ripresa i nerazzurri gestiscono bene il vantaggio, mantenendo il predominio del gioco e prevalendo sul dato del possesso palla. Al 80′ arriva anche il gol del raddoppio per gli uomini di Chivu: Lautaro Martinez galleggia sulla linea del fuorigioco e mette il pallone al centro per Mkhitaryan, che appoggia in porta e chiude l’incontro.
Vittoria che permette all’Inter di conquistare con 3 giornate d’anticipo il titolo di Campione d’Italia, festeggiando il suo 21º Scudetto. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 82
Napoli – 70
Milan – 67
Juventus – 65
Como – 62
Roma – 61
Atalanta – 55
Bologna – 49
Sassuolo – 49
Lazio – 48
Udinese – 47
Parma – 42
Torino – 41
Genoa – 40
Cagliari – 37
Fiorentina – 37
Lecce – 32
Cremonese – 28
Verona – 20