Playoff Serie C: passano il turno Casertana, Crotone e Pineto. Monopoli e Atalanta U23 eliminati. I risultati finali
Si concludono i match del primo turno dei playoff di Serie C. Vittoria casalinga per la Casertana, che elimina l’Atalanta U23 imponendosi per 1-0: decide l’incontro il gol al 78′ di Saco. Passa ai sedicesimi di finale anche il Crotone, a cui basta un pareggio contro l’Audace Cerignola per staccare il pass per il turno successivo. Niente da fare invece per il Monopoli, che perde 2-0 in casa contro il Casarano e deve dire addio al sogno Serie B. Si qualificano anche Pineto e Giana Erminio. Di seguito i risultati finali:
Casertana–Atalanta U23 1-0 (78′ Sacco)
Crotone – Audace Cerignola 1-1 ( 52′ Musso; 90+2′ Armini)
Lumezzane–Alcione Milano 0-0
Monopoli–Casarano 0-2 (13′ Ferrara; 25′ Grandolfo)
Pianese–Ternana 1-1 (59′ Coccia; 65′ Pettinari)
Pineto–Gubbio 2-1 (24′ La Mantia; 48′ D’Andrea)
Trento–Giana Erminio 1-2 (4′ Vitale; 65′ Samele; 68′ Chinetti)