Playoff Serie C: passano il turno Casertana, Crotone e Pineto. Monopoli e Atalanta U23 eliminati. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 215833

Si concludono i match del primo turno dei playoff di Serie C. Vittoria casalinga per la Casertana, che elimina l’Atalanta U23 imponendosi per 1-0: decide l’incontro il gol al 78′ di Saco. Passa ai sedicesimi di finale anche il Crotone, a cui basta un pareggio contro l’Audace Cerignola per staccare il pass per il turno successivo. Niente da fare invece per il Monopoli, che perde 2-0 in casa contro il Casarano e deve dire addio al sogno Serie B. Si qualificano anche Pineto e Giana Erminio. Di seguito i risultati finali:

Casertana–Atalanta U23 1-0 (78′ Sacco)


Crotone – Audace Cerignola 1-1 ( 52′ Musso; 90+2′ Armini)

Lumezzane–Alcione Milano 0-0

Monopoli–Casarano 0-2 (13′ Ferrara; 25′ Grandolfo)

Pianese–Ternana 1-1 (59′ Coccia; 65′ Pettinari)

Pineto–Gubbio 2-1 (24′ La Mantia; 48′ D’Andrea)

Trento–Giana Erminio 1-2 (4′ Vitale; 65′ Samele; 68′ Chinetti)

Altre notizie

Screenshot 2026-05-03 205111

Playoff Serie C: Avanti il Gubbio contro il Pineto, pari a reti bianche Pianese e Ternana dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-19-07-15-570_com.facebook.katana-edit

Playoff Serie C: l’Arzignano rimonta ma non serve, Cittadella qualificato al prossimo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-18-35-44-374_com.facebook.katana-edit

Playoff Serie C: Cittadella avanti 2-0 sull’Arzignano all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Il CT Baldini sui playoff di C: «Sono una grande emozione, serve fortuna per vincerli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
SerieC_pallone_2025_2026

Calcioscommesse, stangata FIGC: squalificati tre calciatori tra Serie C e D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Abbiamo chiesto la sospensione dei playout di C, rivogliamo almeno 13 punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo manchester city (129) osti

Calciomercato 2026-2027, definite le date ufficiali: ecco le finestre per Serie A, B e C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
SerieC_pallone_2025_2026

Serie C 2026-2027, definiti criteri e scadenze: novità su ripescaggi e integrazione in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
antonini trapani

Serie C, il Trapani chiede lo stop: «Playoff e playout da sospendere, classifica a rischio»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
cosmi-1000x630

Salernitana, l’ex rosa Cosmi ringrazia la piazza: «Qui ho ritrovato la voglia di allenare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026
Screenshot 2026-04-26 193923

Serie C, verdetti finali: Catania ai playoff da secondo, Siracusa e Trapani in Serie D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-03 215833

Playoff Serie C: passano il turno Casertana, Crotone e Pineto. Monopoli e Atalanta U23 eliminati. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 211700

Serie A: Inter avanti 1-0 sul Parma dopo i primi 45, nerazzurri ad un passo dallo scudetto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Montipo_prestazioni_hellas_865d45be-12b2-40bf-a334-978b28419bd2

Verona, Montipò dopo la retrocessione in Serie B: «Vogliamo tornare subito in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 205111

Playoff Serie C: Avanti il Gubbio contro il Pineto, pari a reti bianche Pianese e Ternana dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-19-08-49-042_com.facebook.katana-edit

Serie A: la Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Hellas. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026