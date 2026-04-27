Trapani, Antonini: «Abbiamo chiesto la sospensione dei playout di C, rivogliamo almeno 13 punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

In seguito al match tra Trapani e Siracusa, è intervenuto in conferenza stampa il presidente granata, Valerio Antonini, usando termini durissimi e annunciando la richiesta formale, già inoltrata alla Lega Pro, di sospendere i playout.

«Abbiamo ufficialmente chiesto la sospensione della disputa dei playout alla Lega di Serie C – ha spiegato Antonini – visto che sono sospesi due pronunciamenti del Collegio del Coni. L’8 maggio ci sarà il pronunciamento definitivo della Corte Tributaria Trapanese e queste date sono fondamentali»


Secondo Antonini, ci sarebbe stato un errore di classificazione del debito delle società sportive trapanesi: «Da sette mesi, in maniera assolutamente impropria ed erronea, il debito delle due società è stato qualificato come IRPEF e IMSS. È oramai certificato che l’unico debito è relativo all’imposta sul valore aggiunto, che non è sanzionabile dal codice di giustizia sportiva».

Il presidente granata, ha inoltre spiegato: «Il fondamento su cui si basano tutte le decisioni dei tribunali sportivi è un documento del 30 dicembre che certificava un debito IRPEF e IMSS, nonostante la stessa Agenzia delle Entrate, il 29 dicembre, sedici ore prima, avesse scritto chiaramente di IVA»

Infine, sul futuro della società: «Non molliamo di un centimetro. Sono convinto che il Trapani Calcio debba riavere almeno 13 punti dalle prossime sentenze e che la Federazione pallacanestro debba restituire il titolo di Serie A alla Trapani Shark senza se e senza ma. Se il risultato dell’8 maggio sarà quello che ci aspettiamo, annuncio ufficialmente che ricorreremo al TAR per la sospensione e l’annullamento del campionato di pallacanestro».

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