Serie A: Inter avanti 1-0 sul Parma dopo i primi 45, nerazzurri ad un passo dallo scudetto
A “San Siro”, va al riposo in vantaggio per 1-0 l’Inter nel match casalingo contro il Parma, valevole per la 35a giornata del campionato di Serie A. Una sfida importante per i nerazzurri, a cui basta un pareggio per conquistare matematicamente lo scudetto.
Parte forte la formazione di Cristian Chivu, che al 10′ ha la prima occasione per sbloccare il risultato: cross da sinistra verso il secondo palo per l’inserimento di Dumfries che, ostacolato da Valeri, colpisce di testa mandando di poco a lato. Al 25′ i padroni di casa vanno nuovamente vicini al gol del vantaggio con la traversa colpita da Barella.
L’Inter continua a provarci e nel finale di tempo riesce a sbloccare l’incontro: Zielinski mette un gran pallone a Thuram che incrocia da destra battendo Suzuki con l’interno destro. Nella ripresa i nerazzurri proveranno a difendere il vantaggio.