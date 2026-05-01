Serie A: Pisa–Lecce 1-2, colpo esterno dei salentini. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
pisa

Successo importante per il Lecce sul campo del Pisa, battuto 2-1 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. Gli ospiti della Lecce trovano tre punti preziosi grazie a una prestazione concreta e ben gestita nei momenti chiave del match.

La partita si sblocca al 52’ con la rete di Lameck Banda, bravo a finalizzare un rapido contropiede portando avanti il Lecce (0-1). La reazione del Pisa non si fa attendere: al 56’ Leris firma il pareggio con una conclusione precisa che riaccende l’entusiasmo dei padroni di casa (1-1).


Quando la gara sembra indirizzata verso l’equilibrio, arriva il nuovo colpo del Lecce: al 65’ Walid Cheddira sfrutta al meglio un’azione offensiva e riporta avanti i salentini con il gol del definitivo 1-2.

Nel finale il Pisa prova a spingere alla ricerca del pareggio, creando alcune occasioni pericolose, ma la difesa del Lecce regge fino al triplice fischio. Una vittoria pesante in trasferta per la squadra pugliese, che esce da Pisa con tre punti fondamentali.

 

  1. Inter 79
  2. Napoli 69
  3. Milan 67
  4. Juventus 64
  5. Como 61
  6. Roma 61
  7. Atalanta 54
  8. Lazio 48
  9. Bologna 48
  10. Sassuolo 46
  11. Udinese 44
  12. Parma 42
  13. Torino 41
  14. Genoa 39
  15. Fiorentina 37
  16. Cagliari 36
  17. Lecce 32
  18. Cremonese 28
  19. Verona 19
  20. Pisa 18

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