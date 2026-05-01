Serie A: Pisa–Lecce 1-2, colpo esterno dei salentini. La classifica aggiornata
Successo importante per il Lecce sul campo del Pisa, battuto 2-1 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. Gli ospiti della Lecce trovano tre punti preziosi grazie a una prestazione concreta e ben gestita nei momenti chiave del match.
La partita si sblocca al 52’ con la rete di Lameck Banda, bravo a finalizzare un rapido contropiede portando avanti il Lecce (0-1). La reazione del Pisa non si fa attendere: al 56’ Leris firma il pareggio con una conclusione precisa che riaccende l’entusiasmo dei padroni di casa (1-1).
Quando la gara sembra indirizzata verso l’equilibrio, arriva il nuovo colpo del Lecce: al 65’ Walid Cheddira sfrutta al meglio un’azione offensiva e riporta avanti i salentini con il gol del definitivo 1-2.
Nel finale il Pisa prova a spingere alla ricerca del pareggio, creando alcune occasioni pericolose, ma la difesa del Lecce regge fino al triplice fischio. Una vittoria pesante in trasferta per la squadra pugliese, che esce da Pisa con tre punti fondamentali.