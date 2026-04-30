L’ex agente di Grosso: «Fabio è un predestinato, allenatore alla Fabregas»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo sassuolo 5-3 (80) matracia grosso

Intervistato ai microfoni di Stile TV, Danilo Caravello, ex agente di Fabio Grosso, ha parlato del cammino da allenatore dell’ex Palermo, paragonandolo a Cesc Fabregas e sottolineandone qualità umane e professionali.

«Assistere Grosso è stato un orgoglio perché è stato sempre un crescendo – ha dichiarato -. Quell’ultimo rigore ai Mondiali è rimasto nella storia, la sua carriera è il sogno di tutti i calciatori»


Caravello ha poi parlato del mind set di Grosso: «Fabio si pone sempre l’obiettivo successivo, è uno che alza sempre il livello, è una persona seria e un grandissimo lavoratore»

E sul suo percorso da allenatore: «Ha fatto la gavetta giusta, partendo dai giovani e passando per la Serie B. Ha avuto anche qualche passaggio a vuoto, ma si cresce così. È semplice e umile, molto metodico, lavora tantissime ore al giorno. Era così da calciatore e lo è oggi in panchina»

Infine, uno sguardo al futuro del tecnico: «Non so cosa farà nella prossima stagione, ma è un predestinato. Può consolidarsi, fare uno step intermedio o arrivare a un top club, sarà pronto. È un allenatore moderno, stile Fabregas, propone gioco ma sa adattarsi. E soprattutto sa leggere le partite: una qualità che non tutti hanno»

 

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