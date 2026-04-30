Rocchi rompe il silenzio: «Lavoro con trasparenza, nessun problema sull’inchiesta»

Rocchi interviene pubblicamente sull’inchiesta che lo vede coinvolto con l’ipotesi di frode sportiva e respinge ogni accusa, rivendicando la correttezza del proprio operato. Ai microfoni de Le Iene, l’ex designatore arbitrale di Serie A e B, attualmente autosospeso, ha chiarito la propria posizione con parole nette.

«Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto», ha dichiarato Rocchi, sottolineando la linearità del suo metodo di lavoro. Un concetto ribadito anche successivamente: «Io vi ripeto lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto».





Il tema della trasparenza, soprattutto in relazione al VAR, resta centrale nel dibattito. Alla richiesta di maggiore chiarezza sul sistema, Rocchi ha risposto senza esitazioni: «Io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo».

Parole che arrivano in un momento delicato per il sistema arbitrale italiano, con l’indagine ancora in corso e diversi interrogativi aperti sul funzionamento delle designazioni e sull’utilizzo del VAR. Rocchi sceglie la linea della fermezza, rivendicando coerenza e trasparenza, mentre la magistratura continua il proprio lavoro.