Aquilani: «Palermo banco di prova, servirà crescere. Playoff? Dobbiamo arrivarci pronti»

Il Catanzaro si avvicina alla sfida contro il Palermo con lucidità e ambizione, nonostante una classifica che ormai lascia pochi margini di manovra. Alla vigilia della gara del “Barbera”, Alberto Aquilani ha tracciato la rotta, mantenendo alta la concentrazione e proiettando lo sguardo verso i playoff.

«È una partita che probabilmente, a livello di classifica e di punti, conta poco, ma rappresenta comunque un’occasione importante per crescere, migliorare e restare concentrati sulle nostre idee e sui nostri obiettivi», ha spiegato il tecnico giallorosso, sottolineando l’importanza di non abbassare la tensione nonostante la posta in palio relativa.





La trasferta di Palermo rappresenta un test significativo, soprattutto per il rendimento interno dei rosanero. «È un campo difficile, dove hanno fatto tantissimi punti. Per noi è un test rilevante in questo momento della stagione: affrontiamo una squadra forte, in uno stadio ricco di tradizione. Può rappresentare uno step ulteriore di crescita per farci trovare pronti quando inizieranno i playoff», ha aggiunto Aquilani.

Parole di grande rispetto anche per l’avversario: «È una squadra costruita per andare in Serie A, sarà una partita complicata». Un giudizio netto, che evidenzia il valore del Palermo ma anche la volontà del Catanzaro di confrontarsi senza timori.

Guardando al percorso stagionale, l’allenatore ha individuato nella gara d’andata uno dei momenti chiave: «Quella vittoria ci ha permesso di sbloccarci e di dare il via a una serie di risultati e numeri incredibili. Ci ha fortificato come gruppo».

Infine, uno sguardo alla gestione della rosa in vista dei playoff: «Al di là di chi scenderà in campo, se oggi ci troviamo al quinto posto è perché tutti hanno dato il loro contributo. Valuteremo con attenzione le scelte, ma sono convinto che la squadra darà, come sempre, una buona risposta».