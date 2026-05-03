Sassuolo, colpo contro il Milan: 2-0 firmato Berardi e Laurienté. La classifica aggiornata
Il Sassuolo supera il Milan 2-0 e centra una vittoria pesante che lo proietta nella parte sinistra della classifica, agganciando il Bologna. I neroverdi approfittano anche dell’espulsione di Tomori nel primo tempo e gestiscono con autorità una gara indirizzata fin dai primi minuti.
Avvio shock per i rossoneri: al 5’ è Berardi a sbloccare il match, finalizzando un assist di Laurienté con una conclusione precisa all’angolino. Il Milan prova a reagire ma perde equilibrio al 24’, quando Tomori rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica.
Nel secondo tempo il Sassuolo chiude i conti: al 47’ Laurienté trova il raddoppio con un tiro potente dal limite su assist di Thorstvedt. Da lì in avanti la squadra di Grosso controlla senza grandi affanni, mentre il Milan prova a rendersi pericoloso senza però trovare il gol.
Nel finale da segnalare l’infortunio di Berardi, ma il risultato non cambia: tre punti meritati per il Sassuolo, che sale a quota 49 e rafforza la propria posizione, mentre il Milan resta terzo e rallenta nella corsa alle zone più alte.
Classifica aggiornata Serie A
Inter – 79
Napoli – 70
Milan – 67
Juventus – 64
Como – 62
Roma – 61
Atalanta – 55
Bologna – 49
Sassuolo – 49
Lazio – 48
Udinese – 47
Parma – 42
Torino – 41
Genoa – 40
Cagliari – 37
Fiorentina – 37
Lecce – 32
Cremonese – 28
Verona – 19
Pisa – 18