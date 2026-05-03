Palermo, il messaggio della Curva Nord: «Noi ci crediamo. Uniti verso i play-off»

Un messaggio forte, diretto, carico di appartenenza. La Curva Nord 12 Palermo, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto suonare la carica in vista dei play-off, sottolineando ancora una volta il legame indissolubile tra squadra e tifosi.

Il gruppo organizzato rosanero ha evidenziato il percorso della squadra, soprattutto tra le mura del “Renzo Barbera”, dove il Palermo ha costruito gran parte dei suoi successi stagionali, trasformando lo stadio in un vero fortino.





«Un’ultima partita e poi saranno play off. Un traguardo raggiunto soprattutto in casa dove davanti al suo pubblico il Palermo ha vinto 14 volte», si legge nel messaggio della Curva Nord, che invita a ripartire proprio da questa forza per affrontare la fase decisiva della stagione.

Non manca il riferimento all’ultima gara interna, vinta in rimonta contro il Catanzaro: «Nell’ultima in casa nonostante ormai i giochi erano fatti la squadra ha dimostrato ancora una volta il suo carattere ribaltando il risultato».

Il cuore del messaggio è racchiuso in uno dei cori simbolo della stagione: «Noi ci crediamo», segno di una fiducia mai venuta meno, nonostante le difficoltà e le limitazioni nelle trasferte.

La Curva Nord sottolinea anche la vicinanza costante della tifoseria: «La vicinanza della piazza è stata costante nonostante la marea di trasferte vietate e le gare in giorni festivi».

Infine, l’appello alla squadra in vista dei play-off: «Combattiamo insieme fino all’ultimo quindi, uniti e compatti, affrontiamo a testa alta e senza paura ogni prossima sfida».

La chiusura è un vero e proprio manifesto: «Lottate ancora e credeteci. Con voi c’è la Curva Nord 12».