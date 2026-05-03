Venezia in festa. Antonelli: «Vogliamo battere anche il Palermo»

Il Venezia torna in Serie A e lo fa grazie a una coppia che, come racconta il Corriere del Veneto, ha costruito un progetto solido e vincente: Filippo Antonelli e Giovanni Stroppa. Un connubio perfetto tra dirigenza e guida tecnica che ha saputo trasformare una retrocessione in un nuovo punto di partenza.

Come evidenziato dal Corriere del Veneto, Antonelli è riuscito a ricostruire l’ambiente dopo la delusione della stagione precedente, mentre Stroppa ha confermato la sua fama di “mister promozione”, centrando la quinta salita in Serie A in carriera.





«Nei ringraziamenti, cito per tutti il direttore sportivo Filippo Antonelli che è riuscito a ricompattare un ambiente, a dare un entusiasmo mai visto, perché andare ad allenare una squadra retrocessa non è mai semplice — ha dichiarato Stroppa —. Ma ha facilitato il mio lavoro in una maniera incredibile».

Il legame tra i due è totale, come dimostrano le parole dell’allenatore sul futuro: «Chiedete al direttore, deve decidere lui in maniera molto serena. Io mi affido ad Antonelli in tutto e per tutto».

Il Corriere del Veneto sottolinea anche il rapporto con la tifoseria, che ha riconosciuto il lavoro della società: «Per me la vittoria più bella è che la gente abbia capito — ha spiegato Antonelli —. Non è facile retrocedere senza contestazioni, anzi fra gli applausi».

Il direttore sportivo guarda già avanti: «Oggi arriviamo in Serie A con la solidità giusta. E state pur certi che questa volta faremo di tutto per restarci, con ben altre premesse rispetto alle volte precedenti».

Determinante anche la fiducia in Stroppa, mai messa in discussione nonostante un avvio complicato: «So che le sue squadre partono a rilento e poi sbocciano. Non ho mai avuto dubbi che si sarebbe rialzato».

Dal canto suo, l’allenatore ha esaltato il gruppo: «Dal primo giorno ho avuto la sensazione che tutti fossero mentalizzati e non vedessero l’ora di essere allenati da me. Il feeling e la capacità di lavorare ogni giorno sono sotto gli occhi di tutti».

Il Corriere del Veneto evidenzia inoltre i numeri di una stagione dominante: miglior attacco, seconda miglior difesa e una qualità di gioco riconosciuta anche dagli avversari. «Mi piace la definizione di squadra dominante — ha aggiunto Stroppa —. Credo che lo abbiamo dimostrato».

Nonostante la promozione già conquistata, il Venezia non vuole fermarsi: «Vogliamo battere il Palermo e arrivare primi — ha dichiarato Antonelli —. Dopo un campionato del genere, arrivare secondi mi darebbe molto fastidio».

Infine, uno sguardo al futuro: «Abbiamo molte idee. Dal settore giovanile al centro sportivo fino allo stadio e alla squadra, vogliamo far diventare il Venezia una realtà sempre più solida».