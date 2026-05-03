Serie B, record di spettatori: oltre 129mila presenze nel turno del Primo Maggio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo catanzaro 3-2 (12)

Il turno del Primo Maggio fa segnare il nuovo record stagionale di pubblico in Serie B. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono stati 129.082 gli spettatori complessivi, superando il precedente primato del 27 dicembre, quando si erano registrate 128.461 presenze.

A trainare il dato sono stati soprattutto gli stadi di Genova e Palermo, entrambi con oltre 28mila tifosi sugli spalti, confermandosi piazze di riferimento per partecipazione e passione.


Ottima anche la risposta di altre città: Empoli, Mantova, Modena e Padova hanno superato quota 10mila spettatori, contribuendo in modo significativo al nuovo record.

Un segnale forte, sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, che conferma il grande seguito del campionato cadetto, sempre più centrale nel panorama calcistico italiano anche dal punto di vista del pubblico.

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