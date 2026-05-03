Playoff Serie B dal 12. C’è già una sfida: Modena-Juve Stabia. Le date

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Definito il calendario della fase decisiva della Serie B. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si parte con i preliminari e si arriva fino alla finale che decreterà l’ultima promossa in Serie A.

Playoff
Preliminari – martedì 12
Modena – Juve Stabia
Catanzaro – 8ª classificata (al momento Avellino)


Semifinali
Andata:
Sabato 16 → Modena/Juve Stabia vs 3ª
Domenica 17 → Vincente Catanzaro-8ª vs Palermo

Ritorno:
Martedì 19 → ritorno prima semifinale
Mercoledì 20 → ritorno seconda semifinale

Finale
Andata: domenica 24
Ritorno: venerdì 29

Playout
Andata: venerdì 15
Ritorno: venerdì 22

Un calendario serrato che porterà in poco più di due settimane alla definizione completa della stagione.

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