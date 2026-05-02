Mantova salvo, Rinaudo: «Una cavalcata incredibile. Modesto scelta decisiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-02 151148

Dopo la vittoria contro il Monza che ha sancito la salvezza del Mantova, il direttore sportivo Leandro Rinaudo è intervenuto ai microfoni de La Serie B al 90, trasmissione in onda sulla Rai, analizzando un percorso definito dallo stesso dirigente come straordinario.

Un cammino complesso, partito tra mille difficoltà e chiuso con un risultato tutt’altro che scontato.


Sull’esperienza
«Guarda, io posso dirvi che è stata un’esperienza, è un’esperienza, perché ancora manca una partita, una vincente, una situazione molto particolare. Ringrazio il presidente Piccoli per l’opportunità che comunque mi ha dato, ci siamo trovati. Io avevo bisogno di un’opportunità così forte, così difficile, così improbabile, perché obiettivamente se andiamo a vedere quello che è stato fatto da parte di tutti, quindi a partire dal presidente, a me, al mister Modesto che poi è arrivato, è stata comunque alla fine una cavalcata incredibile che veramente poche volte si vede in questi campionati».

Sulla scelta di Modesto
«Era difficile andare a smontare l’identità di quella squadra, era difficile scegliere l’allenatore in quel momento che potesse andare a plasmare un nuovo gioco, una nuova idea. Tanti ragionamenti sono stati fatti, tanti allenatori, ma io avevo in testa solo Modesto perché è un allenatore importante, è un ragazzo che ha tanta voglia. In poco tempo è riuscito a dare un’identità importante».

Rinaudo sottolinea il lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo, come chiave del successo.

Sul lavoro del club
«È stato possibile raggiungere questi risultati perché il presidente mi ha dato la possibilità di poter lavorare, di prendermi le mie responsabilità, fare le scelte che dovevo fare e così piano piano tutti insieme alla fine si è arrivati a questo punto. È stata tosta, è stata tortuosa, molto particolare perché giocare settimana a settimana, 21 settimane sempre sotto pressione, quando vincevi la classifica rimaneva sempre uguale. Dovevi avere grande lucidità, tenere il gruppo in piedi, dare coraggio all’allenatore e ai tifosi».

Sull’ambiente Mantova
«Mantova mi ha sorpreso in maniera stra-positiva per il suo valore, per la sua gente. È stata un’esperienza importante. Tutto questo è potuto accadere grazie al lavoro di tutti, dal presidente fino al magazziniere».

Infine, uno sguardo personale sul proprio percorso.

Sulla carriera
«Ho smesso di giocare con molta onestà per disperazione, avevo tanti problemi fisici e non riuscivo più a divertirmi. Però ho avuto subito la possibilità di iniziare il mio percorso da dirigente, era quello che mi piaceva. Ho iniziato a Venezia con Giorgio Perinetti e da allora non mi sono più fermato».

Altre notizie

perinetti

Perinetti analizza la B: «Palermo e Monza rendono i playoff una lotteria»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
sebastiani pescara

Pescara, Sebastiani: «Troppi risultati strani, qualche dubbio viene»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Serie B, un solo verdetto certo: il Padova salvo. E prende forma il quadro 2026/2027

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
bisoli-salermo-reggiana-conferenza-stampa-3-770x470

Reggiana, Bisoli dopo il derby con il Modena: «È andato tutto storto, mancata concretezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
sottil modena

Modena, Sottil dopo il derby con la Reggiana: «Un’annata straordinaria, il sesto posto vale tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
Screenshot 2026-05-01 213426

Serie B, Juve Stabia-Frosinone 0-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
carrarese

Serie B, Carrarese-Cesena 0-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
venezia

Serie B, Spezia-Venezia 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
sampdoria

Serie B, Sampdoria-Südtirol 1-0. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
pescara

Serie B, Padova-Pescara 1-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
modena

Serie B, Modena-Reggiana 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
monzaa

Serie B, Mantova-Monza 3-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-02 154654

Palermo-Catanzaro 3-2, Johnsen: «Primo gol speciale, ai playoff conta lo spirito»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Mirri: «Palermo ambasciatore in Australia. Non ci arrenderemo mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (98) mirri

Mirri: «Il calcio italiano ha bisogno di un cambio di passo. Serve ripartire dai giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
inzaghi mirri gardini osti (10)

Mirri: «Barbera, progetto entro luglio. Vogliamo rappresentare il Sud a Euro 2032»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
palermo manchester city (113) Mirri mubarak

Mirri: «Il Barbera è la nostra casa. Senza interventi rischia di chiudere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026