Sport italiano in lutto: addio a Zanardi, simbolo di forza e rinascita

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
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Il mondo dello sport piange Zanardi, scomparso all’età di 59 anni. Una figura che ha segnato un’epoca, diventando nel tempo molto più di un atleta: un simbolo universale di determinazione, coraggio e rinascita.

La sua carriera era iniziata nel motorsport, tra Formula 1 e soprattutto CART, dove aveva raggiunto risultati di altissimo livello. Poi il dramma: il terribile incidente che gli costò entrambe le gambe e che avrebbe potuto mettere fine a tutto. Ma per Zanardi, quello è stato solo un nuovo punto di partenza.


Da lì è nata una seconda vita straordinaria nello sport paralimpico. Con l’handbike ha scritto pagine indelebili, conquistando quattro medaglie d’oro ai Giochi Paralimpici e dodici titoli mondiali, diventando un punto di riferimento assoluto a livello internazionale.

Dopo un ulteriore grave incidente stradale, Zanardi si era progressivamente allontanato dalla vita pubblica. Oggi arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto dare: la sua scomparsa lascia un vuoto enorme, non solo nello sport ma in tutto il Paese.

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