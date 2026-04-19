Repubblica: “Mondello, scatta il piano estate. Stop alle auto e agenti in strada”

Il Comune di Palermo accelera sulla pedonalizzazione di Mondello per fronteggiare una stagione estiva carica di incognite. Come riportato da la Repubblica Palermo nel servizio firmato da Claudia Brunetto, l’isola pedonale scatterà già tra la fine di aprile e i primi di maggio, anticipando di oltre un mese la consueta attivazione fissata negli anni precedenti all’1 giugno.

Secondo quanto evidenzia la Repubblica Palermo attraverso il racconto di Claudia Brunetto, la decisione nasce dall’esigenza di proteggere il litorale dall’assalto delle auto, soprattutto in un’estate segnata dall’assenza della storica gestione Italo Belga. Un cambiamento epocale che sta già mostrando i suoi effetti, con una spiaggia presa d’assalto da famiglie, turisti e giovani già nei primi weekend di sole.





Come sottolinea ancora la Repubblica Palermo nel servizio di Claudia Brunetto, restano però le preoccupazioni di residenti e commercianti, che chiedono maggiore attenzione su pulizia e sicurezza. La Regione, infatti, dovrà assegnare tredici lotti per la gestione temporanea dei lidi per novanta giorni, aumentando il clima di incertezza.

Sul fronte operativo, sono già partite le prime contromisure. È stata avviata una pulizia straordinaria della spiaggia anche nelle ore pomeridiane, un intervento complesso a causa dell’elevata affluenza. Parallelamente, come racconta la Repubblica Palermo nel pezzo firmato Claudia Brunetto, è scattato il potenziamento dei controlli della polizia municipale grazie agli straordinari finanziati dal decreto sicurezza.

“Garantiremo servizi tutti i giorni, soprattutto nei fine settimana fino all’1 di notte. Controlleremo il litorale e la piazza per tutta l’estate”, ha dichiarato il comandante Colucciello. L’azione dei vigili si concentrerà in particolare sulla viabilità, per contrastare doppie file e uso irregolare di scooter elettrici, ma anche sul commercio abusivo e sulla sicurezza generale.

Nel frattempo, proseguono i lavori di riqualificazione della piazza di Mondello. Come evidenzia la Repubblica Palermo nel servizio di Claudia Brunetto, il cantiere resterà ampliato fino al 15 maggio, con alcune limitazioni ai percorsi pedonali. L’intervento, dal valore di 2,5 milioni di euro finanziati con fondi Pon Metro, punta a trasformare l’area in una grande piazza aperta sul mare, con una nuova pavimentazione chiara ispirata alle reti da pesca e un’illuminazione artistica attorno alla fontana della sirena.

“Ci auguriamo di attraversare l’estate senza ripercussioni sulle attività e con condizioni di sicurezza adeguate”, è l’auspicio dei commercianti, riportato ancora da la Repubblica Palermo nel contributo di Claudia Brunetto.

Mondello si prepara così a un’estate diversa, tra cambiamenti strutturali, nuove regole e la necessità di trovare un equilibrio tra turismo, vivibilità e sicurezza.