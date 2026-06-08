Dua Lipa, la festa è finita. Il sindaco: «Indotto da 268milioni. Spot incredibile per Palermo»

Si è concluso tra riservatezza, glamour internazionale e una straordinaria ricaduta mediatica il soggiorno siciliano di Dua Lipa e Callum Turner, protagonisti di quello che è stato già ribattezzato il matrimonio dell’anno. Come racconta il Corriere della Sera, la popstar britannica e l’attore inglese hanno scelto Palermo e Bagheria per celebrare le loro nozze lontano dai riflettori, circondati da familiari e ospiti selezionati.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la coppia ha soggiornato a Villa Igiea, mantenendo la massima discrezione durante tutta la permanenza. Una fonte che ha lavorato nella struttura ha raccontato: «Com’erano gli sposi? Molto carini e molto contenti. Stanno vivendo questo momento in maniera privata, non hanno concesso foto o autografi neanche allo staff dell’hotel».





Il Corriere della Sera ricostruisce una giornata caratterizzata da continui trasferimenti tra Palermo e Bagheria, con gli invitati accompagnati a bordo di van oscurati. Dopo i festeggiamenti andati avanti fino alle prime luci dell’alba a Villa Valguarnera, il giorno successivo è stato dedicato ai saluti. Tra le partenze più notate quella di Elton John e del marito David Furnish, che hanno lasciato la Sicilia a bordo di un jet privato diretto nel Regno Unito.

Della cerimonia sono filtrati soltanto pochi dettagli. Come riferisce il Corriere della Sera, intorno alle 23:30 uno spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato il cielo di Bagheria, mentre alcuni ospiti hanno condiviso sui social immagini degli allestimenti e delle sale che hanno ospitato il ricevimento. L’abito della sposa sarebbe stato realizzato da Donatella Versace, presente tra gli invitati.

Particolarmente significativo anche il coinvolgimento della comunità arbëresh di Piana degli Albanesi. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Rosario Petta, il presidente del Consiglio comunale Antonino Aclud e un coro composto da dieci ragazze in abito tradizionale. Un omaggio alle origini familiari di Dua Lipa, figlia di genitori albanesi provenienti dal Kosovo. Petta ha raccontato al Corriere della Sera: «C’è stata anche una grande partecipazione degli invitati che hanno cantato con il coro». La delegazione ha donato agli sposi un paio di orecchini realizzati dai maestri orafi Gli Ori di Piana, oltre a un piatto con il simbolo del Comune e una bandiera della comunità.

L’aspetto più rilevante riguarda però l’impatto economico e promozionale dell’evento. Secondo uno studio realizzato da Jfc e riportato dal Corriere della Sera, il matrimonio avrebbe generato un indotto complessivo di 268 milioni di euro per la Sicilia. Di questi, circa 15,3 milioni deriverebbero da benefici economici diretti, mentre oltre 252 milioni sarebbero riconducibili alla visibilità internazionale e alla valorizzazione dell’immagine di Palermo.

Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco Roberto Lagalla, che ha sottolineato il valore promozionale dell’evento per la città. Il primo cittadino ha dichiarato: «Pur con qualche inevitabile polemica, l’evento ha contribuito a rafforzare una nuova immagine di Palermo. I numeri fotografati da Jfc sono eloquenti e propongono una riflessione importante: nessuna campagna di comunicazione istituzionale o di marketing avrebbe potuto generare per Palermo una visibilità e dei ritorni d’immagine paragonabili a quelli prodotti da un evento di questa portata».

Lo stesso Lagalla ha poi aggiunto: «Mi ha fatto sorridere leggere indiscrezioni secondo cui avrei potuto officiare la cerimonia», per poi soffermarsi sul legame tra la coppia e la città: «La scelta di venire a Palermo per i due sposi non è nata da foto o video, ma dall’esperienza diretta vissuta dalla coppia durante la loro visita dello scorso anno, quando sono entrati in contatto con l’identità più genuina della città».