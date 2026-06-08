Tuttosport: “Per la porta del Palermo c’è Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo cesena 2-0 (43) le Douaron klinsmann

Il valzer delle panchine continua a condizionare il mercato della Serie B, con numerose situazioni ancora da definire sia tra gli allenatori che tra i dirigenti sportivi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, diversi club sono in attesa delle decisioni che arriveranno dalla Serie A per completare i rispettivi assetti tecnici in vista della prossima stagione.

Come evidenzia Tuttosport, una delle situazioni più seguite riguarda il Torino, orientato a scegliere tra Abate e Gilardino. Dalla decisione del club granata potrebbero dipendere diversi movimenti a cascata: Gilardino piace al Verona, mentre Abate è finito nel mirino del Modena dopo la conclusione della sua esperienza alla Juve Stabia.


Anche il Pisa è alle prese con importanti valutazioni. Tuttosport riferisce che Fabio Pecchia, Marco Baroni e Paolo Zanetti restano i principali candidati per la panchina nerazzurra. Sul fronte della rosa, invece, i toscani rischiano di perdere Tourè, giocatore particolarmente richiesto in Serie A e seguito con attenzione dal Parma.

Per quanto riguarda i direttori sportivi, Tuttosport segnala il nome di Paolo Bravo tra i profili più ricercati. Dopo la separazione dal Südtirol, il dirigente è entrato nel radar della Cremonese, società che starebbe valutando la conferma di Marco Giampaolo alla guida tecnica.

Grande attenzione anche sul Catanzaro, protagonista di una stagione di alto livello culminata con la corsa alla promozione fino alle battute finali. Secondo Tuttosport, Liberali potrebbe seguire Aquilani al Sassuolo, anche se il club calabrese non sarebbe disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 10 milioni di euro per il giovane talento.

Tra i protagonisti del mercato figura anche il Palermo. Tuttosport riferisce che il club rosanero continua a seguire con interesse Tommaso Cassandro, rientrato al Como dopo il prestito al Catanzaro. Il difensore rappresenta uno degli obiettivi individuati per rinforzare la corsia laterale e i rosanero starebbero valutando un investimento importante per convincere il club lariano.

Sempre sul fronte Palermo, l’attenzione è rivolta anche alla porta. Tra i profili monitorati figura Jonathan Klinsmann del Cesena, individuato come possibile rinforzo per il reparto degli estremi difensori. Nel frattempo è rientrato dal prestito alla Sampdoria Brunori, il cui futuro resta da definire. Sull’attaccante viene segnalato l’interesse del Modena.

In Serie B si muove anche l’Avellino, che segue con attenzione Luis Hasa dopo la positiva esperienza maturata con la Carrarese. Cambiamenti in vista anche per il Südtirol, dove diversi elementi potrebbero salutare. Pecorino è destinato a rientrare alla Juventus prima di una nuova esperienza in prestito, mentre Odogwu e Merkaj restano tra i profili che potrebbero lasciare il club altoatesino durante l’estate.

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