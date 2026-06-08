Gazzetta dello Sport: “Paura per Eriksen: nuovo malore in Danimarca, il centrocampista rassicura tutti”

Attimi di grande apprensione per Christian Eriksen durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina disputata a Odense. Come racconta Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese ha accusato un nuovo malore al 19′ della ripresa, facendo immediatamente riaffiorare i ricordi della drammatica serata del 12 giugno 2021 durante gli Europei.

Secondo quanto riportato da Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, Eriksen si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco perdendo conoscenza per alcuni istanti. La scena ha inevitabilmente riportato alla memoria quanto accaduto cinque anni fa durante Danimarca-Finlandia, quando il calciatore rischiò la vita a causa di un arresto cardiaco che sconvolse il mondo del calcio.





Fortunatamente, stavolta la situazione è apparsa meno grave. Eriksen, oggi trentaquattrenne e dotato di un defibrillatore cardiaco impiantabile sottocutaneo, ha ricevuto immediatamente i primi soccorsi e ha successivamente lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe. Filippo Conticello, nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, riporta le rassicurazioni fornite dal medico della nazionale danese Morten Boesen, presente anche durante il drammatico episodio del 2021.

“Christian è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso subito e gli abbiamo parlato immediatamente. Ora dovrà essere sottoposto a nuovi esami per capire cosa abbia causato l’incidente. Christian mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene”, ha spiegato Boesen.

La Gazzetta dello Sport, attraverso il racconto di Filippo Conticello, evidenzia come l’intera nazionale danese sia rimasta profondamente scossa dall’accaduto. Anche il commissario tecnico Brian Riemer ha commentato con emozione quanto vissuto dalla squadra: “È stato scioccante per tutti noi, giocatori e avversari. Ci sono quelli che in squadra avevano vissuto il dramma di cinque anni fa e altri no. Ora restiamo uniti, sapendo che Christian comunque sta bene”.

L’incontro è stato immediatamente sospeso per circa quindici minuti prima di essere definitivamente interrotto. L’atmosfera, pur segnata dalla preoccupazione, non ha raggiunto i livelli di angoscia vissuti durante Danimarca-Finlandia agli Europei del 2021, quando Eriksen fu salvato grazie al tempestivo intervento dei medici e dei compagni, tra cui l’allora capitano Simon Kjaer.

Nel ricostruire la vicenda, Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport ripercorre anche il percorso affrontato dal fantasista danese dopo quel drammatico episodio. L’impianto del defibrillatore sottocutaneo rese infatti impossibile la prosecuzione della sua esperienza in Serie A con l’Inter, a causa della normativa italiana. Una situazione simile a quella vissuta successivamente da Edoardo Bove.

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con l’Inter, Eriksen ha rilanciato la propria carriera in Premier League, prima con il Brentford e successivamente con il Manchester United, dimostrando di poter competere ancora ai massimi livelli internazionali. Nell’ultima stagione ha proseguito il proprio percorso in Germania, continuando parallelamente a rappresentare la Danimarca nelle principali competizioni internazionali.

Proprio per la sua straordinaria capacità di rialzarsi dopo le difficoltà, Eriksen è diventato negli anni uno dei simboli più amati dello sport danese. Come sottolinea Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, ogni sua presenza in campo è stata interpretata come una vittoria personale contro il destino. Il nuovo episodio apre inevitabilmente interrogativi sul futuro, ma al momento la notizia più importante resta quella arrivata direttamente dall’ospedale: Christian Eriksen è cosciente, vigile e in condizioni rassicuranti.