Cesena, Cole dopo Palermo: «Abbiamo dominato, ma si vince nelle due aree»

PALERMO – Deluso dal risultato ma non dalla prestazione. Ashley Cole analizza così la sconfitta del suo Cesena contro il Palermo, soffermandosi sia sugli episodi decisivi sia sugli aspetti da migliorare nel finale di stagione.

«Abbiamo dominato la partita, ma si vince in entrambe le aree di rigore. Se crei occasioni e non le sfrutti, e allo stesso tempo non difendi bene, alla fine paghi. È questo il nostro problema in questo momento e dobbiamo migliorare», ha dichiarato il tecnico bianconero.





Cole ha poi evidenziato come la sua squadra abbia tenuto il campo contro un avversario di alto livello: «Abbiamo affrontato una squadra tra le prime della classifica, con giocatori molto forti, e per lunghi tratti abbiamo avuto il controllo del gioco. Ma nei momenti chiave serve maggiore lucidità».

Il tecnico del Cesena ha insistito sull’aspetto mentale e decisionale: «Ci sono situazioni, anche di superiorità numerica, in cui dobbiamo fare la scelta giusta. Quando non lo facciamo, il rischio è quello di compromettere la partita. Ora dobbiamo prendere ogni gara come una finale: ne restano tre e dobbiamo dare tutto».

Spazio anche alle note positive, a partire dal rientro di Castrovilli: «Per lui sarà fondamentale mantenersi in forma e continuare a lavorare. Può darci molto in questo finale di stagione. Mi è piaciuto anche Olivieri, ha interpretato bene quello che volevamo fare».

Infine, un passaggio sulle condizioni di Klinsmann, uscito in barella dopo lo scontro nel finale: «È stato portato in ospedale in ambulanza, ha riportato un taglio alla testa. I medici ci hanno rassicurato sulle condizioni generali, ora attendiamo ulteriori aggiornamenti».

Chiusura sul prossimo impegno casalingo: «Abbiamo bisogno di tutti, anche dei nostri tifosi. Giocare in casa deve darci una spinta in più. Dobbiamo restare uniti e continuare a lavorare».