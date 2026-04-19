Tuttosport: “Doppio Pohjanpalo esalta il Palermo”

PALERMO – Missione compiuta, ma senza effetti sulla corsa alla promozione diretta. Il Palermo supera il Cesena ma davanti nessuno rallenta. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero restano a quattro punti dalla Serie A diretta, un distacco che pesa sempre di più con sole tre giornate da disputare. Luigi Butera su Tuttosport sottolinea come la doppietta di Pohjanpalo, arrivato a quota 23 reti stagionali, tenga viva la rincorsa ma senza cambiare gli equilibri della classifica. Nel racconto di Luigi Butera su Tuttosport, il Cesena esce invece ridimensionato, con la gestione Cole che fatica a decollare e l’ottavo posto ora a rischio.

“POHJANPALO DECISIVO, PALERMO SUBITO AVANTI” – Secondo Luigi Butera di Tuttosport, la gara si mette subito sui binari favorevoli ai rosanero, padroni del gioco fin dai primi minuti. Il vantaggio nasce da un’azione sviluppata sulla destra con Rui Modesto, Pierozzi e Le Douaron, con l’arbitro bravo a concedere il vantaggio dopo il fallo su quest’ultimo. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, Pohjanpalo si inserisce con tempismo e conclude con precisione alle spalle di Klinsmann. Il gol dà fiducia al Palermo, che sfiora immediatamente il raddoppio con Le Douaron, fermato da un grande intervento del portiere.





“PARTITA APERTA, MA IL CESENA CONCEDE” – Luigi Butera su Tuttosport racconta di un match che resta equilibrato, anche se il Cesena continua a dare l’impressione di essere fragile in fase difensiva. I romagnoli si rendono pericolosi con un’azione personale di Cerri, conclusa da Berti e neutralizzata da Gomis. Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, prima dell’intervallo entrambe le squadre costruiscono un’occasione, con Pohjanpalo e Zaro imprecisi nelle rispettive conclusioni.

“RIPRESA E SENTENZA FINALE” – Nella seconda frazione, secondo Luigi Butera di Tuttosport, il Cesena prova ad alzare il ritmo senza però creare veri pericoli. È ancora Pohjanpalo a chiudere i conti con un colpo di testa su assist di Rui Modesto, firmando la sua doppietta personale. Luigi Butera su Tuttosport sottolinea come nel finale ci sia spazio per la traversa di Piacentini e soprattutto per i momenti di apprensione legati allo scontro tra Ranocchia e Klinsmann, con il portiere costretto a lasciare il campo in barella, ma cosciente.