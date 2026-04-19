Tuttosport: “Palermo-Cesena, le pagelle”
PALERMO – Di seguito le pagelle di Palermo-Cesena secondo Luigi Butera su Tuttosport. Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, i voti confermano il peso determinante del centravanti rosanero nel successo del Palermo. Le valutazioni firmate da Luigi Butera su Tuttosport evidenziano la solidità dei rosanero e le difficoltà del Cesena. Ancora una volta, Luigi Butera su Tuttosport fotografa numericamente il rendimento dei protagonisti.
PALERMO (3-4-2-1):
Gomis 6;
Pierozzi 6,5;
Bani 6,5;
Ceccaroni 6,5;
Rui Modesto 7 (35’ st Magnani ng);
Segre 6 (35’ st Vasic ng);
Ranocchia 6,5;
Augello 6,5;
Le Douaron 6,5 (29’ st Gyasi 6);
Palumbo 6 (29’ st Giovane sv);
Pohjanpalo 8 (42’ st Corona ng).
A disp.: Joronen, Di Bartolo, Bereszynski, Veroli, Blin.
All.: Inzaghi 7.
CESENA (4-2-3-1):
Klinsmann 6,5;
Ciofi 5,5;
Zaro 5,5;
Piacentini 6;
Corazza 5,5 (27’ st Frabotta 5,5);
Castagnetti 5 (27’ st Castrovilli 6);
Bisoli 6;
Olivieri 5,5 (32’ st Vrioni sv);
Berti 6 (45’ st Arrigoni ng);
Shpendi 6;
Cerri 5,5 (27’ st Ciervo 5,5).
A disp.: Siano, Amoran, Wade, Guidi, Magni, Mangraviti, Francesconi.
All.: Cole 5,5.
ARBITRO: Collu di Cagliari 6.