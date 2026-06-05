Del Grosso verso l’addio al Palermo, possibile nuova avventura in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
del grosso

Il futuro di Cristiano Del Grosso sembra sempre più lontano dal Palermo. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, l’allenatore della Primavera rosanero sarebbe vicino alla separazione dal club alla scadenza naturale del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno.

Dopo quattro stagioni alla guida del settore giovanile del Palermo, Del Grosso sarebbe pronto ad intraprendere una nuova esperienza professionale. Nel corso della sua avventura in rosanero, il tecnico si è distinto per il lavoro svolto nella crescita e nella valorizzazione di numerosi giovani calciatori, alcuni dei quali hanno avuto modo di affacciarsi anche al calcio dei grandi.


Come evidenziato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, sull’allenatore non mancherebbero gli estimatori. Diverse società, tra formazioni Primavera e prime squadre, avrebbero infatti manifestato interesse nei suoi confronti in vista della prossima stagione.

Dopo anni di lavoro nel vivaio del Palermo, per Del Grosso potrebbe dunque essere arrivato il momento di una nuova sfida professionale.

Altre notizie

702625528_18092144813210245_2120699980340058085_n

Palermo, un giovane talento ungherese convince in prova: il club valuta l’affondo per Vincze

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
gliozzi modena

Mantova, colpo in attacco: Gliozzi a un passo dalla firma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
44112aa3cb1fbd115dc106ee298c867e-48385-oooz0000

Arezzo, per la porta occhi su Martinelli della Fiorentina: interesse anche per Mascardi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
jonathan-silva2

Mantova, intesa per Silva del Torino: spunta l’idea Chinetti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
palermo cremonese 2-3 (112) Diakite vandeputte

Escl. Palermo, si torna a guardare in casa Cremonese

Giorgio Elia Giugno 5, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Tuttosport: “Giampaolo resta alla Cremonese? Trimboli-Palermo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
El Shaarawy

Gazzetta dello Sport: “El Shaarawy tra Venezia e Palermo. I lagunari seguono anche Satriano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Gazzetta dello Sport: “Palermo, nuovo assalto alla A. Inzaghi cambia e punta Liberali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
dybala

Gazzetta dello Sport: “Palermo, tentativo per Dybala. La Joya ringrazia e resta alla Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-05 074211

Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia al vice Augello. Bonfanti resta un obiettivo per la fascia sinistra”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
inzaghi mirri gardini osti (7)

Giornale di Sicilia: “Missione finita a Manchester. Il Palermo passa in azione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
ba37883e5b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato e panchine in fermento: Avellino scatenato, Cesena su Galloppa, Catanzaro riparte da Antonini”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026

Ultimissime

del grosso

Del Grosso verso l’addio al Palermo, possibile nuova avventura in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
702625528_18092144813210245_2120699980340058085_n

Palermo, un giovane talento ungherese convince in prova: il club valuta l’affondo per Vincze

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (1) de siervo

Serie A, De Siervo: «Record di ascolti e stadi pieni. Ora basta polemiche sterili sugli arbitri»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
gliozzi modena

Mantova, colpo in attacco: Gliozzi a un passo dalla firma

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
simone-giacchetta-cremonese_11spsc6le2cn21x5dqgqhp55a1

Cremonese, idea Tramontano per il post-Giacchetta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026