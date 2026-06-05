Del Grosso verso l’addio al Palermo, possibile nuova avventura in panchina

Il futuro di Cristiano Del Grosso sembra sempre più lontano dal Palermo. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, l’allenatore della Primavera rosanero sarebbe vicino alla separazione dal club alla scadenza naturale del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno.

Dopo quattro stagioni alla guida del settore giovanile del Palermo, Del Grosso sarebbe pronto ad intraprendere una nuova esperienza professionale. Nel corso della sua avventura in rosanero, il tecnico si è distinto per il lavoro svolto nella crescita e nella valorizzazione di numerosi giovani calciatori, alcuni dei quali hanno avuto modo di affacciarsi anche al calcio dei grandi.





Come evidenziato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, sull’allenatore non mancherebbero gli estimatori. Diverse società, tra formazioni Primavera e prime squadre, avrebbero infatti manifestato interesse nei suoi confronti in vista della prossima stagione.

Dopo anni di lavoro nel vivaio del Palermo, per Del Grosso potrebbe dunque essere arrivato il momento di una nuova sfida professionale.