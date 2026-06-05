Palermo, un giovane talento ungherese convince in prova: il club valuta l’affondo per Vincze

Il Palermo guarda al futuro e mette nel mirino un promettente difensore ungherese. Secondo quanto riportato dai media magiari, Tamás Vincze, terzino destro classe 2009 di proprietà del Debrecen, avrebbe superato positivamente il periodo di prova sostenuto nel mese di maggio con una formazione giovanile rosanero.

Il difensore, già nel giro della Nazionale Under 17 dell’Ungheria, avrebbe impressionato favorevolmente lo staff tecnico del settore giovanile del Palermo, che avrebbe comunicato il proprio gradimento al termine dei test.





A confermare l’esito positivo dell’esperienza è stato il procuratore del calciatore, Balázs Nánási: «Tamás Vincze ha convinto lo staff tecnico del Palermo durante i giorni di prova. Il club ci ha già fatto sapere che il giocatore ha superato il test. Adesso attendiamo eventuali passi ufficiali, perché per completare il trasferimento sarà necessario trovare un accordo anche con il Debrecen».

Vincze è cresciuto interamente nel settore giovanile del club ungherese e nell’ultima stagione ha giocato sia con l’Under 17 sia con l’Under 19 del Debrecen. Complessivamente ha collezionato 21 presenze ufficiali, realizzando anche due reti.

Nei prossimi giorni il Palermo potrebbe quindi avviare i contatti con il Debrecen per valutare la fattibilità dell’operazione e provare a portare in Sicilia uno dei prospetti più interessanti del calcio giovanile ungherese.