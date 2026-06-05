Escl. Palermo, si torna a guardare in casa Cremonese

Il Palermo torna a pensare a Jari Vandeputte. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, i rosanero avrebbero nuovamente puntato gli occhi sul jolly offensivo di proprietà della Cremonese, con l’obiettivo di aumentare la qualità del reparto avanzato.

Dopo aver dominato il campionato cadetto a suon di gol e assist, il belga ha ben figurato anche nella massima serie. L’intenzione del Palermo di puntare su giocatori già pronti e i buoni rapporti tra il tecnico Filippo Inzaghi e l’entourage del calciatore (come raccontato in passato ai nostri microfoni, ndr) potrebbero risultare fattori decisivi nel delineare il futuro del centrocampista della Cremonese.



