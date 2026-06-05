Mantova, intesa per Silva del Torino: spunta l’idea Chinetti

In vista del prossimo campionato di Serie B, il Mantova inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Francesco Modesto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno degli obiettivi dei biancorossi è Jonathan Silva, centrocampista classe 2004 di proprietà del Torino che ha disputato la scorsa stagione tra le fila del Padova. Il club granata ha comunque già dato l’ok per intavolare l’operazione.





Inoltre, il Mantova si inserisce anche alla corsa per Federico Chinetti, ala destra che in questa stagione ha fatto molto bene con la maglia del Trento, mettendo a segno 4 gol e 6 assist in 36 partite disputate. Il giocatore è di proprietà del Como, che avrebbe messo i biancorossi in cima alla lista delle squadre interessate.