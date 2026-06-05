Simonelli: «Il calcio italiano non sta benissimo, mancano i grandi campioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Simonelli

Simonelli - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Intervenuto nelle prime ore del “Festival della Serie A”, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato il momento attuale del calcio italiano, lanciando anche uno sguardo alla Nazionale.

«Il calcio italiano purtroppo non sta benissimo, ma la Serie A non è messa così male – ha spiegato Simonelli -. Da 3 anni abbiamo più di 30 mila spettatori di media a partita, un’audience in aumento, quindi significa che il campionato italiano è apprezzato e seguito»


Il presidente della Lega Serie A ha poi parlato di uno dei maggiori problemi del campionato: «Abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i grandi campioni, che fanno appeal e che fanno crescere i giovani. Vedo tutto questo collegato»

E sulla Nazionale: «Tutti vorremmo che la Nazionale tornasse ai fasti del passato, c’è molto da fare. Col nostro candidato Malagò abbiamo condiviso un programma di rilancio del calcio italiano che partirà dalle scuole ma anche dall’attrarre i grandi campioni che facciano crescere i ragazzi per il futuro»

 

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