Arezzo, per la porta occhi su Martinelli della Fiorentina: interesse anche per Mascardi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
44112aa3cb1fbd115dc106ee298c867e-48385-oooz0000

Dopo la storica promozione in Serie B, l’Arezzo inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e starebbe pensando di fare qualche cambiamento tra i pali e vorrebbe affidarsi ad un nuovo primo portiere.

Secondo quanto riportato da “La Nazione”, il club toscano avrebbe messo nella lista dei desideri Tommaso Martinelli della Fiorentina. Il giovane portiere piace molto al ds Cutolo, ma c’è da battere la concorrenza di Sampdoria e Avellino.


Inoltre, l’Arezzo avrebbe puntato gli occhi anche su Diego Mascardi, estremo difensore classe 2006 che ha disputata la scorsa stagione tra le fila dello Spezia e dopo la retrocessione in Serie C dei bianconeri potrebbe allontanarlo dalla Liguria.

Altre notizie

jonathan-silva2

Mantova, intesa per Silva del Torino: spunta l’idea Chinetti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
palermo cremonese 2-3 (112) Diakite vandeputte

Escl. Palermo, si torna a guardare in casa Cremonese

Giorgio Elia Giugno 5, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (89) pohjanpalo

Il Mattino: “Juve Stabia, le ansie per il futuro. Il Bari punta al ripescaggio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Tuttosport: “Giampaolo resta alla Cremonese? Trimboli-Palermo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
El Shaarawy

Gazzetta dello Sport: “El Shaarawy tra Venezia e Palermo. I lagunari seguono anche Satriano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Gazzetta dello Sport: “Palermo, nuovo assalto alla A. Inzaghi cambia e punta Liberali”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
dybala

Gazzetta dello Sport: “Palermo, tentativo per Dybala. La Joya ringrazia e resta alla Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Screenshot 2026-06-05 074211

Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia al vice Augello. Bonfanti resta un obiettivo per la fascia sinistra”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
inzaghi mirri gardini osti (7)

Giornale di Sicilia: “Missione finita a Manchester. Il Palermo passa in azione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
ba37883e5b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato e panchine in fermento: Avellino scatenato, Cesena su Galloppa, Catanzaro riparte da Antonini”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
a349570305

Corriere dello Sport: “Palermo, Trimboli nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Palermo Mantova rinaudo ayroldi bardi

Rinaudo incorona il Palermo: «Inzaghi e Osti sono il connubio giusto per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026

Ultimissime

44112aa3cb1fbd115dc106ee298c867e-48385-oooz0000

Arezzo, per la porta occhi su Martinelli della Fiorentina: interesse anche per Mascardi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
Simonelli

Simonelli: «Il calcio italiano non sta benissimo, mancano i grandi campioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
jonathan-silva2

Mantova, intesa per Silva del Torino: spunta l’idea Chinetti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026
palermo cremonese 2-3 (112) Diakite vandeputte

Escl. Palermo, si torna a guardare in casa Cremonese

Giorgio Elia Giugno 5, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (89) pohjanpalo

Il Mattino: “Juve Stabia, le ansie per il futuro. Il Bari punta al ripescaggio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026