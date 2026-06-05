Arezzo, per la porta occhi su Martinelli della Fiorentina: interesse anche per Mascardi

Dopo la storica promozione in Serie B, l’Arezzo inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e starebbe pensando di fare qualche cambiamento tra i pali e vorrebbe affidarsi ad un nuovo primo portiere.

Secondo quanto riportato da “La Nazione”, il club toscano avrebbe messo nella lista dei desideri Tommaso Martinelli della Fiorentina. Il giovane portiere piace molto al ds Cutolo, ma c’è da battere la concorrenza di Sampdoria e Avellino.





Inoltre, l’Arezzo avrebbe puntato gli occhi anche su Diego Mascardi, estremo difensore classe 2006 che ha disputata la scorsa stagione tra le fila dello Spezia e dopo la retrocessione in Serie C dei bianconeri potrebbe allontanarlo dalla Liguria.