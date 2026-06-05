Reggiana, accordo con Tesser come nuovo allenatore
Dopo aver smaltito le scorie della retrocessione in Serie C, sta prendendo forma la nuova Reggiana, con il nuovo asset societario formatosi nei giorni scorsi, che verrà poi presentato nella giornata di lunedì. Inoltre, i granata pare abbiamo trovato anche il nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la Reggiana ha trovato un accordo di massima con Attilio Tesser, reduce dall’esperienza negativa con la Triestina. Sensazioni positive sulla trattativa, affinchè si concluda nel migliore dei modi. Resta soltanto da attendere un eventuale annuncio.