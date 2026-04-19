Il Resto del Carlino: “Palermo-Cesena, trasferta da record: 461 tifosi e una fratellanza che va oltre il campo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (114)

PALERMO – La trasferta più lunga della stagione si è trasformata anche in una delle più partecipate. Come racconta Il Resto del Carlino, erano ben 461 i tifosi del Cesena presenti sugli spalti del “Barbera”, molti dei quali arrivati in Sicilia già nelle prime ore del giorno. Il Resto del Carlino sottolinea come diversi sostenitori bianconeri abbiano approfittato dell’occasione per vivere Palermo a 360 gradi, tra una mattinata al mare e il pomeriggio allo stadio, mentre altri hanno scelto di fermarsi per l’intero weekend.

Un viaggio lungo, ma reso speciale anche dal rapporto che lega le due tifoserie. Il Resto del Carlino evidenzia infatti come tra Palermo e Cesena esista una sorta di fratellanza non ufficiale, costruita nel tempo attraverso gesti e segnali concreti, come lo striscione «Cesena saluta Palermo» esposto in Curva Mare nella gara d’andata dello scorso settembre. Una vicinanza che, come racconta Il Resto del Carlino, continua a rafforzarsi stagione dopo stagione.


Segnali di rispetto reciproco si sono visti anche durante la gara. Il Resto del Carlino racconta degli applausi dei tifosi bianconeri per Pohjanpalo al momento dell’uscita dal campo, così come quelli dei sostenitori rosanero per Klinsmann, applaudito sia quando si è rialzato dopo lo scontro sia quando ha lasciato il terreno di gioco in barella. Un clima raro, che va oltre il risultato e conferma un legame autentico tra le due piazze.

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