Mantova, colpo in attacco: Gliozzi a un passo dalla firma

Il Mantova è pronto a mettere a segno un importante rinforzo per il reparto offensivo. Il club biancorosso ha infatti definito l’operazione che porterà Ettore Gliozzi dal Modena alla corte di Francesco Modesto.

L’attaccante calabrese è ormai a un passo dal trasferimento in Lombardia. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e manca soltanto la firma sui contratti per rendere ufficiale l’operazione.





Gliozzi dovrebbe legarsi al Mantova con un contratto triennale, diventando uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico biancorosso in vista della prossima stagione di Serie B.

Dopo l’esperienza al Modena, il centravanti è pronto a iniziare una nuova avventura in cadetteria con l’obiettivo di mettere la propria esperienza e il proprio fiuto del gol al servizio del club virgiliano.

L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, quando verranno completati gli ultimi passaggi burocratici dell’operazione.