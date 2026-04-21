Furto in casa Zaniolo, il giocatore: “Se volevate qualche borsa, potevate chiederla e ve l’avrei regalata”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
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Brutte notizie extra campo per l’attaccante dell’Udinese, Nicolo Zaniolo. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero Veneto”, il giocatore, di ritorno da un fine settimana trascorso fuori con la famiglia, ha scoperto di essere stato vittima di un furto nella propria abitazione: stanze messe soqquadro, cassetti svuotati e oggetti sparsi ovunque.

Zaniolo si è successivamente sfogato sui social, con due messaggi poi rimossi: “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia… vi è andata molto male. Se volevate qualche borsa, potevate chiederla e ve l’avrei regalata”. Aggiungendo inoltre: “Io non ero in casa! Magari ci fossi stato…”.


Sul caso stanno indagando i carabinieri di Udine, impegnati a definire l’esatta fascia oraria del colpo, avvenuto tra domenica pomeriggio e la mattina successiva.

 

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