Avellino, Aiello: «La Serie A è un sogno concreto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
mario aiello

A margine dell’evento “Inside the Sport”, in cui è stato premiato come miglior direttore sportivo emergente, ha rilasciato alcune dichiarazioni il ds dell’Avellino, Mario Aiello, soffermandosi sul percorso fatto finora dai biancoverdi.

«Non mi interessa vivacchiare o puntare a garantirmi la permanenza: andare in Serie A con l’Avellino è un sogno concreto – ha spiegato Aiello -. Procediamo un passo alla volta e chiudiamo il discorso salvezza. Se dovessimo arrivare ai playoff ,ce la giocheremmo dando il massimo».


Un commento poi sul percorso fatto finora: «Abbiamo superato le difficoltà e difficoltà iniziali con cui ogni neopromossa deve fare i conti. Siamo a un passo dalla salvezza dopo un campionato trascorso sempre fuori dalla zona retrocessione ma, soprattutto, la Serie B l’abbiamo davvero consolidata».

E su Ballardini, il ds non ha dubbi: «Con il mister c’è stata un’empatia immediata. Ci sono grosse possibilità di poter andare avanti insieme. Ha dimostrato la sua grandissima esperienza: c’è un gentlemen’s agreement per ritrovarci a salvezza acquisita per parlare del futuro. Siamo felici che si sia trovato bene con club e città e le sensazioni, come detto, sono positive».

Infine, uno sguardo al mercato estivo: «Puntelleremo la rosa ripartendo da tante certezze. Vogliamo col tempo ridurre i prestiti appannaggio dei giocatori di proprietà. Monitoriamo anche il mercato estero».

 

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