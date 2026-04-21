Pillon: «Venezia e Monza andranno in A, il Palermo sarà da temere ai playoff»

A tre giornate dal termine del campionato, è ancora tutto da decidere in vetta nel campionato di Serie B. Intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’ex tecnico di Pescara e Cosenza, Bepi Pillon, ha parlato della lotta al vertice, esprimendo il suo punto di vista su chi alla fine riuscirà a centrare la promozione diretta.

«Un bellissimo campionato – ha dichiarato Pillon -. Il Venezia è partito per vincere e ha tre punti di vantaggio, è favorito. Per il secondo posto direi Monza perché ha una struttura forte».





L’ex tecnico ha poi aggiunto: « il Frosinone è una squadra giovane e spregiudicata. Mentre il Palermo sarà da temere ai playoff». Infine, sul suo ex Pescara: «Può ancora dire la sua. Ha perso due punti importanti, oggi conta vincere. Tatticamente è la squadra che sta meglio. Nel calcio mai dire mai, però bisogna vincere le partite»