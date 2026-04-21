Venezia, interesse del Benfica per Doumbia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Una grande stagione quella disputata fin ora dal centrocampista del Venezia, Issa Doumbia, che è senza dubbio tra i giocatori che si stanno maggiormente distinguendo in questo campionato di Serie B.

Per il classe 2003 suonano già le prime sirene di mercato, in vista della prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato dal giornale portoghese “A Bola”, il Benfica avrebbe già manifestato il suo interesse per il calciatore, avendo già avviato i primi contatti esplorativi. Doumbia è apprezzato anche da vari club di Serie A, con il prezzo del suo cartellino fissato intorno ai 15 milioni di euro.


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