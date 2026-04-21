Palermo, Pastore: «Promozione? Passerà dai playoff, ma i rosanero sono favoriti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
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PALERMO – Il Palermo resta una delle principali candidate alla promozione, anche se con ogni probabilità dovrà passare dai playoff. Ne è convinto il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto nel programma Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio.

«Credo che passerà dai playoff, perché mi pare che Venezia e Monza almeno queste due siano imprendibili per il Palermo», ha spiegato Pastore, indicando le due squadre attualmente davanti come difficili da raggiungere.


Nonostante ciò, il giudizio sui rosanero resta molto positivo: «È una squadra che ha il miglior attaccante della B, ha un allenatore che sa benissimo destreggiarsi nel corpo a corpo».

Pastore ha poi proiettato lo sguardo sugli eventuali incroci negli spareggi: «Ha un precedente col Frosinone che sarà sicuramente rievocato se sarà Frosinone-Palermo. Attenzione a Catanzaro però, mina vagante ai playoff».

Sul piano delle gerarchie, il giornalista non ha dubbi: «Penso che parta favorito dal Frosinone, nonostante al momento sia quarto il Palermo, quindi non avrebbe il fattore campo al ritorno».

Una convinzione che Pastore ribadisce con decisione: «Lo sto dicendo da settembre: penso che il Palermo alla fine in Serie A ci andrà».

Infine, una riflessione più ampia sul valore della piazza rosanero: «La Serie A ha bisogno di piazze come il Palermo».

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