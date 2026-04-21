Il Messaggero: “Frosinone, emergenza infortuni: Alvini fa i conti con assenze pesanti nel momento decisivo”

Il Frosinone si avvicina al finale di stagione con più di un problema da gestire. Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero, la squadra giallazzurra dovrà affrontare le ultime decisive giornate non solo sul campo, ma anche tra infermeria e recuperi fisici, con diverse assenze in ruoli chiave.

L’emergenza più evidente riguarda la corsia sinistra. Secondo quanto riportato da Alessandro Biagi su Il Messaggero, Corrado è ancora alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro: i segnali sono positivi, ma i tempi di recupero non sono brevi e il suo rientro appare incerto, tanto che la sua stagione potrebbe anche considerarsi conclusa. Più gestibile, invece, la situazione di Bracaglia, che ha rimediato una frattura alle ossa nasali: potrebbe tornare in campo già con una maschera protettiva.





In questo contesto si riapre il tema legato a Marchizza. Come sottolinea Alessandro Biagi su Il Messaggero, l’ex capitano è fisicamente disponibile ma fuori dalle rotazioni per scelta tecnica. Una decisione che ora potrebbe essere rivalutata, viste le difficoltà nel reparto e l’importanza dell’esperienza nelle ultime gare.

Situazione delicata anche a centrocampo, dove preoccupa Koutsoupias. La lesione miofasciale del sartorio destro richiederà prudenza: i tempi di recupero variano tra le due e le quattro settimane e il rischio di ricadute è concreto. Come evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero, la gestione del suo rientro sarà un equilibrio complesso tra necessità e cautela.

Ancora più grave la situazione di Gori. Il giovane, arrivato in estate con grandi aspettative, ha visto la sua stagione compromessa dall’intervento al ginocchio destro. I tempi di recupero sono lunghi e il suo campionato può considerarsi terminato. Un’annata sfortunata, che rinvia ogni valutazione al prossimo futuro.

In questo scenario, la gestione delle risorse diventa fondamentale. Bracaglia potrebbe essere l’unico a disposizione nell’immediato, Corrado rappresenta una possibile soluzione nel medio periodo, mentre per Koutsoupias servirà pazienza. Per Gori, invece, l’appuntamento è rimandato alla prossima stagione.

Come ribadisce Alessandro Biagi su Il Messaggero, il Frosinone arriva così al momento decisivo con una certezza e molti interrogativi: la prima è che l’infermeria avrà un ruolo determinante, i secondi riguardano la capacità del gruppo di adattarsi e trovare soluzioni alternative. Finora i giallazzurri hanno dimostrato solidità anche nelle difficoltà, ma adesso ogni dettaglio può fare la differenza.