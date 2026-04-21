Tuttosport: “Pohjanpalo suona la carica”

PALERMO – Il Palermo si aggrappa al suo uomo simbolo per continuare a credere. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero puntano tutto su Joel Pohjanpalo per inseguire fino all’ultimo la promozione diretta, anche se a tre giornate dalla fine il destino non è più nelle loro mani.

«I gol servono a poco senza la Serie A – ha dichiarato Pohjanpalo –. Dobbiamo provarci fino alla fine, la testa è già alla Reggiana». Parole chiare, riportate da Luigi Butera su Tuttosport, che raccontano la mentalità del bomber finlandese, arrivato a quota 23 reti stagionali, suo record personale in Italia.





«NUMERI E LEADERSHIP» – Nel dettaglio offerto da Luigi Butera per Tuttosport, Pohjanpalo non è solo il capocannoniere della Serie B, ma anche un riferimento totale per la squadra: 7 assist e una partecipazione costante alla manovra che lo rendono imprescindibile per Inzaghi.

«LA SCELTA DI OSTI» – Fondamentale anche l’intuizione del direttore sportivo. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, Carlo Osti ha raccontato: «L’ho fortemente voluto. Mi aveva impressionato la sua capacità di fare gol, è un animale da area di rigore. Joel si è subito integrato, vede la porta, gioca per la squadra ed è già un calciatore da Serie A».

«OBIETTIVO STORICO» – Il finlandese guarda avanti: restano tre partite per aumentare il bottino e, eventualmente, i playoff. Luigi Butera su Tuttosport sottolinea anche il possibile assalto al record di Toni (30 gol nel 2003/04), obiettivo ambizioso ma non impossibile visto il rendimento attuale.

«TABÙ PLAYOFF» – C’è però un dato da invertire: nelle due precedenti esperienze agli spareggi con il Venezia, Pohjanpalo è rimasto a secco. Come conclude Luigi Butera su Tuttosport, sarà questo uno degli ostacoli da superare per trascinare il Palermo verso il sogno Serie A.