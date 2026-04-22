Coppa Italia: botta e risposta tra Atalanta e Lazio, finisce 1-1. Si va ai supplementari

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
lazioo

Servono i tempi supplementari per decidere la seconda finalista di Coppa Italia. Al termine dei 90 minuti regolamentari, Atalanta e Lazio chiudono sull’1-1 una semifinale di ritorno ricca di emozioni soprattutto nella ripresa.

Dopo un primo tempo dominato territorialmente dalla squadra di Raffaele Palladino ma senza reti, nella seconda frazione i bergamaschi sembrano trovare il guizzo decisivo al 61’. Dopo una grande pressione offensiva, Ederson deposita in rete a porta vuota sfruttando un rimpallo favorevole e porta avanti l’Atalanta.


Pochi minuti dopo arriva anche un’altra rete nerazzurra, ma il direttore di gara Andrea Colombo annulla tutto dopo il check del VAR per un fallo nell’azione precedente. Episodio che cambia l’inerzia del match e tiene in vita la SS Lazio.

La squadra di Maurizio Sarri cresce nel finale e trova il pareggio all’84’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Alessio Romagnoli a svettare e battere il portiere atalantino per l’1-1.

La risposta della Dea è immediata e arriva appena due minuti più tardi. All’86’ Mario Pašalić raccoglie l’assist di Nikola Krstović e con un destro preciso firma il nuovo pareggio nel match.

Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, con Davide Zappacosta vicino al gol già al 79’ e l’ingresso di Gianluca Scamacca per l’assalto finale atalantino. Dopo il triplice fischio, però, il punteggio resta sull’1-1: serviranno i supplementari per decretare chi volerà in finale.

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