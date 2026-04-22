Coppa Italia: pari senza reti nel primo tempo di Atalanta-Lazio

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
lazio

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, al termine di una prima frazione intensa ma senza reti.

Meglio la squadra di Gian Piero Gasperini, che ha fatto la partita per lunghi tratti dominando il possesso palla e creando le occasioni più pericolose. Dopo appena nove minuti i nerazzurri sfiorano il vantaggio con Nicola Zalewski, fermato da un grande intervento di Edoardo Motta. Lo stesso Zalewski ci aveva già provato di testa al 7’, senza trovare lo specchio.


L’Atalanta continua a spingere soprattutto sugli esterni con Davide Zappacosta e Lorenzo Bernasconi, mentre Nikola Krstovic e Giorgio Scalvini non riescono a concretizzare le opportunità create.

La Lazio di Igor Tudor ha faticato a rendersi pericolosa, limitandosi a qualche ripartenza e a un colpo di testa impreciso di Toma Basic al 31’.

Nel finale aumenta anche la tensione: cartellino giallo per Sead Kolašinac nell’Atalanta e per Matteo Cancellieri nella Lazio. Dopo due minuti di recupero, il direttore di gara Andrea Colombo manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

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