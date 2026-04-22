Reggiana verso il Palermo: out Libutti, il report della seduta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
regg

La Reggiana continua la preparazione in vista della delicata sfida contro il Palermo, in programma il 25 aprile alle ore 15:00, con punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre.

Come riportato da Tuttoreggiana, il tecnico Pierpaolo Bisoli deve fare i conti con alcune situazioni delicate sulla fascia. Lorenzo Libutti è ancora fermo e non si allena da un paio di giorni, rappresentando un’assenza pesante in vista del match contro i rosanero.


Segnali incoraggianti arrivano invece da Natan Girma, che ha aumentato i carichi di lavoro e punta al rientro, mentre Samuele Bozzolan continua ad allenarsi a parte.

Dopo la sconfitta contro il Padova, la Reggiana cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione: i granata sono attualmente al ventesimo posto con 33 punti e hanno bisogno di una prova di carattere contro un Palermo in piena corsa playoff. Presente all’allenamento anche il vicepresidente Fico, mentre Bisoli ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: «La squadra è in crescita».

Altre notizie

palermo frosinone 0-0 (100) corona marchizza

Tegola in casa Frosinone: si ferma Marchizza

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
US Sassuolo v Venezia FC - Serie A

Venezia, Haps: «Rinnovo? Penso solo a vincere le partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
tifosi spezia palermo

Palermo, invasione rosanero a Reggio Emilia: il dato aggiornato sui biglietti venduti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (43) le Douaron klinsmann

Klinsmann, intervento riuscito: operazione alla vertebra cervicale eseguita con successo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, lavoro offensivo a Torretta: Inzaghi prepara la sfida alla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 125944

Il Palermo omaggia sui social il ritorno di Miccoli al Barbera (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
pedullà

Pedullà attacca la multiproprietà del Bari: «Con questi condizionamenti finisce tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
devrij-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Monza, idea De Vrij in caso di promozione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Marino avverte il Palermo: «Frosinone e Monza non mollano mai. I playoff un terno al lotto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 092113

Reggiana, Rossi carica squadra e tifosi: «Col Palermo serve coraggio, non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107)

Tuttosport: “Avellino, la cura Ballardini funziona: ora si sogna la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
semplici sampdoria

Serie B, Semplici: «Salvezza a 42 punti. Pressione decisiva nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

lazio

Coppa Italia: pari senza reti nel primo tempo di Atalanta-Lazio

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
regg

Reggiana verso il Palermo: out Libutti, il report della seduta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo frosinone 0-0 (100) corona marchizza

Tegola in casa Frosinone: si ferma Marchizza

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
enzo-maresca-ansafoto-ilovepalermocalcio.com

Napoli: incontro a Londra con Maresca

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
US Sassuolo v Venezia FC - Serie A

Venezia, Haps: «Rinnovo? Penso solo a vincere le partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026