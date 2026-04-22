Reggiana verso il Palermo: out Libutti, il report della seduta

La Reggiana continua la preparazione in vista della delicata sfida contro il Palermo, in programma il 25 aprile alle ore 15:00, con punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre.

Come riportato da Tuttoreggiana, il tecnico Pierpaolo Bisoli deve fare i conti con alcune situazioni delicate sulla fascia. Lorenzo Libutti è ancora fermo e non si allena da un paio di giorni, rappresentando un’assenza pesante in vista del match contro i rosanero.





Segnali incoraggianti arrivano invece da Natan Girma, che ha aumentato i carichi di lavoro e punta al rientro, mentre Samuele Bozzolan continua ad allenarsi a parte.

Dopo la sconfitta contro il Padova, la Reggiana cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione: i granata sono attualmente al ventesimo posto con 33 punti e hanno bisogno di una prova di carattere contro un Palermo in piena corsa playoff. Presente all’allenamento anche il vicepresidente Fico, mentre Bisoli ha voluto mandare un messaggio ai tifosi: «La squadra è in crescita».