Tegola in casa Frosinone: si ferma Marchizza
Brutte notizie in casa Frosinone a pochi giorni dalla delicata sfida contro la Carrarese. Il club ciociaro, impegnato nella preparazione del match valido per il 36° turno di Serie B, dovrà infatti fare i conti con l’assenza di Riccardo Marchizza.
Come comunicato dal sito ufficiale del Frosinone, il difensore si è fermato durante l’allenamento di ieri a causa di un lieve risentimento al muscolo ileopsoas destro. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, ma al momento la sua presenza contro la Carrarese appare fortemente in dubbio.
Si tratta di una tegola pesante per il tecnico Massimiliano Alvini in un momento decisivo della stagione. Il Frosinone è infatti pienamente in corsa per la promozione diretta in Serie A e continua il serrato duello con il Palermo per conquistare uno dei primi due posti in classifica.
Con poche giornate ancora da disputare, ogni dettaglio può fare la differenza e l’eventuale forfait di Marchizza rappresenta un problema importante per una squadra che non vuole rallentare proprio sul più bello.